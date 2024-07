Incidente auto-scooter su corso Umberto a Montesilvano: ferito il centauro

È stato portato in codice giallo in ospedale un 53enne coinvolto in un incidente avvenuto poco prima delle 20 su corso Umberto a Montesilvano. L'uomo era a bordo di uno scooter quando, per cause ancora da accertare, avrebbe tamponato una Bmw che lo precedeva, un'auto con targa belga.

Soccorso è stato portato all'ospedale di Pescara dove gli sarebbero state riscontrate contusioni multiple.

