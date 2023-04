Biologia, biodiversità e geologia delle acque spiegate con tabelloni didattici nel Sakura lake di Montesilvano [FOTO]

Tabelloni didattici che spiegano la biologia, la biodiversità e la geologia delle acque.

Sono quelli che l'associazione Nuovo Saline Onlus aveva immaginato sulle rive dell'omonino fiume di Montesilvano.

«E immaginate un'aula di didattica ambientale senza banchi ma dove semplicemente passeggiando si apprende e si evolve culturalmente», si legge ancora in una condivisione dell'associazione, «l'idea iniziale era di realizzare un percorso didattico sul fiume Saline ma poi ci siamo resi conto che tra vandali, ignoranza e malcostume i tabelloni non sarebbero durati».

Poi da Nuovo Saline Onlus spiegano: «Così, nell'incantevole sito del Sakura lake di Montesilvano, già oasi per la didattica ambientale inerente gli ecosistemi acquatici abbiamo trovato il "dove" avrebbero potuto svolgere la loro funzione. Oggi Montesilvano ha qualcosa in più sul tema della didattica offerta agli studenti locali e di questo ringraziamo Roberta Panizza e Vitaliano Daolio, i creatori di queste opere donate a Nuovo Saline e il Sakura lake di Montesilvano per essere esempio di come la tutela ecologica e la didattica ambientale possono essere parte di un percorso imprenditoriale».