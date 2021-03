Sversamento di sostanze chimiche nel fiume Saline, scatta l'allarme [FOTO]

Lo sversamento è stato intercettato a monte del ponte della Scafa; quella in questione non è una condotta abusiva ma uno scolo d'acque bianche. L'ipotesi più accreditata è che qualcuno abbia scaricato attraverso un tombino o una griglia

Scatta l'allarme per uno sversamento di sostanze chimiche nel fiume Saline che si è manifestato nella giornata di ieri ed è stato intercettato a monte del ponte della Scafa. Per buona parte della notte, e proseguendo questa mattina all'alba, i tecnici dell'associazione Nuovo Saline Onlus hanno effettuato un'attività di monitoraggio per verificare, attraverso i bioindicatori, se ci fossero stati danni sensibili alla componente zoologica fluviale in seguito a tale evento inquinante (un misterioso liquido rosso).

L'analisi della fauna entomologica bentonica non ha evidenziato danni immediati. Ad ogni modo, le analisi verranno estese sia nel tempo sia alla componente botanica. "Come tecnici - fa sapere Nuovo Saline - non vogliamo esprimere opinioni o ipotesi sull'origine e la natura della sostanza, non prima dei risultati di laboratorio, ma è innegabile che l'idea iniziale diventa sempre più concreta. Saranno le forze dell'ordine in campo a individuare, reprimere e impedire la reiterazione di simili crimini".

Finché non sarà nota la sostanza si suggerisce di non recarsi a pesca sul fiume Saline o alla sua foce. "Quella in questione non è una condotta abusiva, ma uno scolo d'acque bianche - aggiunge Nuovo Saline - L'ipotesi più accreditata è che qualcuno abbia scaricato attraverso un tombino o una griglia. Questo è il quinto scarico che documentiamo da quel condotto ma stavolta, a differenza delle precedenti, non è nota la sostanza chimica sversata".