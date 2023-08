La denuncia di Scorrano (Pd Montesilvano): "Sversamenti di liquami in mare dallo scolmatore rivierasco" [FOTO]

Uno sversamento di liquami fognari nelle acque di Montesilvano, all'altezza di via Finlandia zona Alberghi Pp1 di Montesilvano. A denunciare il fenomeno il segretario cittadino del Partito Democratico Daniele Scorrano, che ha raccolto segnalazioni e foto da parte di cittadini e bagnanti. Lo sversamento sarebbe iniziato alle 6,30 del 31 agosto dal collettore fognario rivierasco che corre sotto il lungomare Aldo Moro, una tracimazione fognaria, con liquami neri, oleosi e nauseabondi, che si riversavano dal canale scolmatore del collettore fognario direttamente in mare, nell’area della spiaggia libera.

"La fuoruscita di liquami maleodoranti, probabilmente effetto delle raffiche di vento e pioggia portati dal maltempo dei giorni precedenti, va a interessare, oltre ad affollate spiagge nei pressi della zona alberghiera e del Pp1, anche la rinomata “spiaggia senza barriere” per diversamente abili, pochi metri più a Sud della fuoriuscita a mare dei liquami. Da una parte si chiede al sindaco di Montesilvano, con diffida a operare per la difesa dell asalute pubblica, di provvedere con urgenza alle idonee misure di salvaguardia e informazione della popolazione del rischio igienico sanitario connesso alla balneazione, con idonei cartelli informativi e precauzionali, e, se del caso, con il divieto di balneazione per il tratto interessato.

Dall’altro si invia direttamente all’Arta Abruzzo, agenzia regionale per la tutela ambientale, richiesta di predisporre gli opportuni prelievi e analisi di campioni marini nel tratto interessato, per riscontrare i livelli di inquinamento dell’acqua e la balneabilità di quel tratto di spiaggia.

È il caso di ricordare che la questione idraulica a Montesilvano è ancora un grave problema strutturale irrisolto. Sia quella dello smaltimento e depurazione delle acque nere, che periodicamente riversano in mare il troppo pieno dei tre scolmatori sulla riviera, di fosso Mazzocco, via Petrarca e via Finlandia, con grave ipoteca del nome e dell’attrazione turistica della città, sia è ancora insufficiente lo smaltimento delle acque bianche in tutta la zona a mare, con allagamenti e ristagni d’acqua a ogni piovasco autunnale. Ricordiamo tutti le contestazioni di via Liguria, della zona di Villa Verrocchio e degli abitati a ridosso della pineta. Problema oltremodo aggravato dai rialzi della strada lungomare all’altezza del Jova Beach, e quelli proposti fino all’ex colonia Stella Maris."

Per Scorrano, la questione ambientale ma anche i programmi di forestazione urbana, boschetti collinari e lungofiume e il grande parco ambientale metropolitano fra Montesilvano, Città Sant'Angelo e Silvi è una questione strategica assieme al trasporto pubblico e mobilità sostenibile.

"Come Partito Democratico di Montesilvano e come gruppo consigliare auspichiamo che si apra immediatamente un vero tavolo politico sulle questioni ambientali della città di Montesilvano che da troppo tempo attendono risposte, o abbozzate con soluzioni buttate troppe volte a macchia di leopardo senza una corretta costruzione di idea di città. Come Partito Democratico, ci aspettiamo finalmente, che l’amministrazione del sindaco De Martinis ascolti i numerosi professionisti del settore presenti sul territorio e non vada solo alla ricerca dei cosiddetti “Yes Man”, ma che lasci anche lo spazio alle verità oggettive degli stakeholders del nostro territorio cittadino e frontaliero.

Il Partito Democratico e il gruppo consigliare hanno le idee chiare su questa città e delle sue necessità, cosa diversa dall’amministrazione De Martinis, la quale anche quest’anno ha lasciato il posto a finte operazioni di risanamento sui servizi primari della nostra città, per rincorrere solo il tabellone dei concerti estivi e le foto sul palco insieme alla sua giunta e consiglieri comunali."