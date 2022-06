Sventata occupazione abusiva di un alloggio popolare a Montesilvano

La polizia locale di Montesilvano, diretta dal comandante Nicolino Casale, ha sventato l'occupazione abusiva di una casa popolare in città, più precisamente in via Rimini. Esprime soddisfazione il consigliere comunale con delega alla sicurezza, Marco Forconi, sottolineando come anche l'Ater sia prontamente intervenuta per impedire che chi non ne aveva diritto si stabilisse ugualmente nell'alloggio.

"Durante questa amministrazione - scrive Forconi sui social - in tre anni si sono verificati solo tre tentativi di occupazione, di cui due falliti sul nascere ed uno tramite sequestro preventivo dell'alloggio (durante il blocco degli sfratti, causa Covid). Parte di questo record, che ci inorgoglisce, è merito dei cittadini che segnalano. C'è sicuramente un'emergenza abitativa, tanto a Montesilvano quanto a livello nazionale e acuita dal Covid, tuttavia non consentiamo che la legge possa essere aggirata o infranta. Esistono delle graduatorie e delle regole ben precise e nessuno può ergersi al di sopra di esse", conclude il consigliere comunale.