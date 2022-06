Picnic e musica fino a tarda notte sul lungomare di Montesilvano: torna il Sunset Experience

Torna a Montesilvano il SunsetExperience, con picnic e musica in riva al mare. Primo appuntamento dell'evento, organizzato da Pietro Kus in collaborazione con il Comune, domenica 26 giugno dalle 17 alle 2 nell'area del Jova Beach Party.

Prevista una doppia formula di ingresso: si potrà partecipare al picnic, con ingresso a pagamento, o accedere soltanto all'area dedicata ai concerti, con un contributo di due euro per la pulizia della spiaggia. In programma il live dei Frankie & Canthina Band.Ad accompagnare le degustazioni, aperitivi di terra e/o di mare, serviti in cestini già confezionati, anche un dj-set e le esibizioni di artisti abruzzesi. L'assessore Deborah Comardi ha commentato:



"Quest'anno il Sunset cresce. Oltre ad avere ospiti illustri, abbiamo deciso di aprire la manifestazione non solo a chi prenderà il picnic, mediante l'ingresso in lista con un contributo di due euro per la pulizia della spiaggia. Ricordiamo che la prenotazione nelle due formule è obbligatoria".