A tre studenti della scuola media Troiano Delfico di Montesilvano il premio "Orsino Carota" per il progetto sulle disabilità

Consegnati questa mattina 16 maggio i riconoscimenti del premio "Orsino Carota" al Pala Dean Martin di Montesilvano, istituito per ricordare il maresciallo che è stato una vera istituzione per la città, come ha spiegato Claudio Ferrante, responsabile dell’Ufficio Disabili del Comune di Montesilvano e presidente dell’associazione Carrozzine Determinate, che ha aperto la cerimonia di consegna. Quest'anno il premio è stato consegnato a tre studenti della scuola media Troiano Delfico di Montesilvano che si sono maggiormente distinti nel progetto di sensibilizzazione sui diritti delle persone con disabilità “Sentinelle della civiltà”.

Il progetto ha coinvolto 160 ragazzi delle terze medie dell'istituto che hanno ricevuto buoni spendibili nella libreria Giunti al Punto di Montesilvano.

Alla cerimonia hanno preso parte, con Ferrante: il sindaco di Montesilvano e presidente della Provincia di Pescara Ottavio De Martinis, la figlia del maresciallo Carota, Gabriella, il capitano comandante della compagnia carabinieri di Montesilvano Luca La Verghetta, il comandante della stazione dei carabinieri di Montesilvano Camillo Renzetti, il presidente dell’associazione nazionale carabinieri sezione di Montesilvano Nicola Antosa, il comandante della polizia municipale Nicola Casale, la preside della scuola Delfico Vincenza Medina e la docente Rosanna Feliciani, la segretaria dell’associazione Carrozzine Determinate Mariangela Cilli. Presente anche l’ex sindaco di Montesilvano Renzo Gallerati, che ha ricordato la figura del maresciallo Orsini. Ad aprire la premiazione le note de “La Fedelissima”, la marcia d’ordinanza dell’Arma davanti agli studenti delle scuole, oltre alle classi coinvolte 3A, la 3D e la 3F.

Si è classificata al terzo posto Shakira De Felice, studentessa della 3 F, con un disegno sui temi dell’inclusione e della pace. Il secondo premio è andato a Giovanni Antonio Pagnotta della 3 D, con un testo delicato e molto significativo su pregiudizi e felicità che ha conquistato la platea. Prima posizione per Erdila Bubeqi della 3 A e il suo testo “Il bagaglio invisibile”, con cui ha fatto luce sull’importanza delle parole e sulle barriere culturali. Il sindaco Ottavio De Martinis ha commentato:

“Questo Premio testimonia quanto sia stato importante il lavoro svolto all’interno delle scuole” è il commento del sindaco Ottavio De Martinis. “Il maresciallo Carota era un uomo di grande umanità, sensibile ai temi dell’inclusione e della solidarietà. È proprio l’umanità che questo progetto vuole rimarcare. I riconoscimenti sono tre, ma sono in realtà simbolici del grande lavoro svolto e dell’attenzione dimostrata da tutti”. La figlia di Orsini Gabriella ha aggiunto che forse il padre avrebbe raccontato avventure e disavventure della sua vita al servizio della comunità, e da nonno avrebbe detto ai ragazzi di essere sentinelle della loro vita.

Questa la motivazione del Premio, letta dal capitano La Verghetta: “Il maresciallo Orsini, uomo di grande umanità, sempre pronto a servire lo Stato e a dialogare con tutti, era molto legato al progetto Sentinelle della civiltà, volto alla parità e all’inclusione di ogni differenza. Si documentava, si informava, ne aveva capito l’importanza perché convinto della necessità di promuovere una formazione della cittadinanza attiva in grado di rafforzare il rispetto nei confronti di tutte le persone, in particolare di quelle più deboli”. Claudio Ferrante, in chiusura, la dirigente Medina ha consegnato un book fotografico con i momenti più significativi del progetto “Sentinelle della civiltà”.