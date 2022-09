Gli studenti della Direzione didattica di via Lazio alla scoperta del borgo di Montesilvano Colle [FOTO]

Visita guidata nel borgo di Montesilvano Colle per gli studenti e docenti delle classi 5° A e 5° B del plesso scolastico di via Lazio della Direzione didattica di Montesilvano. La visita si è svolta ieri 20 settembre alla presenza del sindaco Ottavio De Martinis che ha voluto dare un saluto.

Ad accompagnarli alla scoperta del centro storico è stato Camillo Chiarieri, membro dello staff del primo cittadino e guida turistica tra le più esperte d’Abruzzo, che ha raccontato la storia di Montesilvano dall’Età del Bronzo ai nostri giorni, mostrando i bellissimi panorami, i deliziosi scorci e le importanti opere d’arte conservate sul Colle.

Il primo cittadino ha dichiarato:

“È da momenti come questo che nascono la consapevolezza della propria storia e il desiderio di prendersi cura del proprio territorio. Bambini che conoscono da dove vengono e amano la propria città saranno certamente ottimi cittadini, capaci di cogliere il bello che hanno attorno e prendersene cura. Per tali ragioni ringrazio di vero cuore le maestre per il lavoro di scoperta identitaria che stanno facendo con i ragazzi e mi congratulo per l’entusiasmo e l’interesse che sono riuscite a suscitare nei loro studenti”