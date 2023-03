Uno studente di Montesilvano vince la ventunesima edizione dei campionati regionali di scienze naturali [FOTO]

Uno studente del Liceo scientifico D'Ascanio di Montesilvano ha vinto la ventunesima edizione dei campionati regionali di scienze naturali che si sono svolti lo scorso 23 Marzo presso il Liceo Scientifico “Corradino D’Ascanio” e che ha visto la partecipazione di ragazzi provenienti dalle scuole di tutto l'Abruzzo. A vincere Samuele Palumbo della classe 4^C del Liceo D’Ascanio si è classificato al primo posto nella fase regionalenella sezione “Scienze della Terra”. Grazie a questo successo, fa sapere l'amministrazione comunale, potrà partecipare ad aprile alla fase nazionale del campionato rappresentando l'Abruzzo.

Il sindaco di Montesilvano Ottavio De Martinis e l’assessore alle politiche giovanili Alessandro Pompei si sono congratulati con Samuele per il risultato raggiunto, esempio positivo per tanti coetanei e gli rivolgono un grande in bocca al lupo per la prossima gara che lo vedrà impegnato nella fase di selezione Nazionale:

"Avanti tutta. In nome del nostro Abruzzo forte e gentile"