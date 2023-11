Strisce pedonali sbiadite in via Verrotti a Montesilvano, l'allarme: "Attraversare è pericoloso" [FOTO]

L'investimento mortale avvenuto pochi giorni fa lungo la riviera di Pescara riporta d'attualità il tema della sicurezza stradale per i pedoni.

E tra i problemi principali, oltre all'elevata velocità dei veicoli in transito, c'è sicuramente anche la condizione, spesso pessima, degli attraversamenti pedonali.

Una delle strade più trafficate di Montesilvano è senza dubbio via Verrotti.

E la giornalista e cantante Claudia Renzetti girando lungo la strada ha deciso di scattare alcune foto per documentare la condizione degli attraversamenti pedonali. «Nelle foto che abbiamo scattato a Montesilvano è palese come le strisce pedonali siano sbiadite, in una strada, tra l’altro, a scorrimento veloce, purtroppo. Ci chiediamo cosa si debba fare e cosa aspettare prima di fare qualcosa per salvaguardare l’incolumità della gente. Noi proponiamo di unire le forze con foto, reportage e una raccolta firme copiosa, da presentare a chi di competenza, per avere risposte concrete. Non è corretto essere presenti solo quando si supera di pochi centimetri il "semaforo killer" che puntualmente ti scatta la foto per la multa! I cittadini pagano, chi di dovere, cerchi di salvaguardare la loro incolumità, come è giusto che sia! Facciamoci sentire. A giorni vi faremo avere notizie, se interessati, ci come raccogliere firme o fare azioni legali per chiedere una soluzione».

Sotto al post condiviso nel gruppo Facebook "Montesilvano" sono stati numerosi i commenti da parte di altri residenti: «Per non parlare quando si fa notte, l'illuminazione in tante strade è a dir poco pessima»; «A Montesilvano non esistono strisce pedonali visibili, né in paese né sul lungomare, chissà il nostro amatissimo sindaco cosa aspetta a farle pitturare»; «In questa città, già è tanto che ci sono le strade, figuriamoci le strisce!»; «Via Verrotti è di una pericolosità e di una incuria inaudita. Io quando attraverso la strada mi faccio il segno della croce, le auto sfrecciano anche a oltre cento km all'ora Ci vorrebbe qualche autovelox fatto bene, e qualche controllo serio ma non solo per fare cassa, bensì per la sicurezza. Qui prima o poi ci scappa il morto, è poco ma sicuro»; «Sono d'accordo, strisce pedonali poco visibili e illuminazione praticamente inesistente. Su via Vestina o su via Verrotti rischi la vita o, se sei la volante, nonostante la bassa velocità, rischi di investite qualcuno».