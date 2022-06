Montesilvano, Pd e M5 scrivono al prefetto: "Le strisce pedonali 'creative' vanno rimosse: a rischio c'è l'incolumità"

Una pubblicità gratuita ad un “venditore”, nello specifico l'imprenditore Alessio Sarra, ma anche una scelta che viola il codice della strada costituendo quindi Per questo i consiglieri comunali di Pd e M5s hanno deciso di scrivere al prefetto chiedendogli di "diffidare l’amministrazione" perché le cancelli subito contravvenendo la loro presenza, denunciano, alle regole di sicurezza previste dal codice della strada, rivestendo quindi un rischio per l'incolumità pubblica. L'invito a sindaco e giunta, da parte loro, è a non avallare mai più gesti di “autopromozione” dei singoli che più che scelte di “cratività” sembrano di “creatinità”, aggiungono coniando un termine che lascia poco spazio all'immaginazione.

“Non bastava a Montesilvano la creatività dell’amministrazione, ora anche quella di un venditore – dichiarano Enzo Fidanza, Romina Di Costanzo, Antonio Saccone (Partito democratico )e Gabriele Straccini, Giovanni Bucci (Movimento 5 Stelle) -. Già in passato, ci aveva destato forti dubbi di conformità al codice della strada, la verniciatura tricolore dell’attraversamento pedonale sul rifacimento del manto stradale del lungomare Aldo Moro che poi ha visto indietreggiare l’Amministrazione definendola forma d’arte di 'quotati architetti'. Ora però la misura è davvero colma”, chiosano definendo “sconcertante” il fatto che, “ in nome della creatività, si continui a contravvenire alle norme imposte dall’articolo 40 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada che non contempla affatto queste discutibili forme di 'creatinità'. . Così come troviamo discutibile la motivazione addotta di voler 'infondere giornaliera positività con l'ausilio di versi, di parole di amore e ottimismo, durante una prassi giornaliera, quale è attraversare la strada'”.

“Non possiamo mettere a repentaglio la sicurezza stradale, specie in una città in cui spesso si registrano incidenti mortali proprio in attraversamento pedonale – proseguono i consiglieri d'opposizione -. Saremmo curiosi di sapere cosa ne pensa il comandante di polizia municipale; ci pare strano che abbia avallato questa iniziativa, ben consapevole dei regolamenti vigenti in materia. Così come troviamo altrettanto dissonante questa concessione, visto che lo stesso De Martinis e molti altri della sua attuale maggioranza, anni fa etichettarono inammissibili i cartelli all’ingresso della città 'Comune derazzistizzato' voluti dall’allora sindaco Di Mattia impugnando proprio le regole di quel codice della strada che hanno presto dimenticato, prima posizionando dei cartelli luminosi che quotidianamente 'infondono motivazione' e oggi superando se stessi con interventi sulla segnaletica orizzontale con gli 'Attra-Versi'. Addirittura, al fine di 'generare emozioni e conforto', uno di questi invita grottescamente i pedoni in attraversamento sul lungomare, dove le auto sfrecciano ad alta velocità, ad alzare gli occhi e guardare il mare: sperando che non volino in cielo”, chiosano.

Per questo, concludono i consiglieri comunali di Pd e M5s, “diffidiamo l’amministrazione a ricoprire immediatamente queste forme di distrazione e non avallare più in futuro, come ormai di prassi, furbesche forme di autopromozione a chiunque; soprattutto, quando a farne le spese sono i cittadini, che mettono a repentaglio la loro incolumità. E non intervengano dopo asserendo che queste non sono strisce pedonali ma opere d’arte 'creative, leggere e innovative'”.