Montesilvano ospita la tappa di Streetbasket circuit 3X3 nel teatro del mare

A Montesilvano arriva lo streetbasket, disciplina sportiva che deriva dalla pallacanestro e che sta conquistando sempre più appassionati. Dal 21 al 23 luglio, nel teatro del Mare, si terrà l’Estathé 3×3 Italia Streetbasket circuit con il torneo Memorial Marco Zitella 3x3. Il circuito dedicato all’attività 3×3 Open, maschile e femminile, organizzato dalla Federazione italiana pallacanestro in collaborazione con Master group sport, permetterà a tutti i giocatori di acquisire punti validi per il ranking Fiba (Federazione internazionale di basket) e di qualificarsi per le Estathé 3×3 Italia finals di Cesenatico del 4 e 5 agosto, che assegneranno il titolo di campioni d’Italia 3×3.

Non solo basket, ma anche tanto intrattenimento con animazioni e giochi a premi per il pubblico presente. Per i più piccoli, infine, verrà allestito – accanto allo stand Estathé – un campo con mini canestri per cimentarsi nel gioco del basket e vincere numerosi gadget firmati Estathé. Le gare e gli eventi si terranno dalle 16 alle 23.