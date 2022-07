Strade dissestati e criticità segnalate: la commissione dei lavori pubblici a Montesilvano si fa in strada

Commissioni dei lavori pubblici in strada nel Comune di Montesilvano. Dopo quella in via Spaventa del 18 luglio è stata la voglia di via Portogallo e via Saffi.

Se in via Portogallo, come in via Saffi, l'asfalto è dissestato a causa della sopraelevazione determinata dalle radici degli alberi causando problemi a pedoni e automobilisti, in via Saffi, a seguito della segnalazione di un residente, la commissione guidata da Enea D'Alonzo è andata a verificare l'esistenza di una problematica legata alla fibra ottica implementata da una ditta incaricata ai lavori che, però, è stato constatato, impedisce di fatto ai residenti di usufruire del servizio. “Da sempre - spiega D’Alonzo - il nostro compito è toccare con mano e valutare da vicino le situazioni critiche o di pericolo che ci vengono segnalate dai cittadini, per poter stilare una lista di priorità che risponda principalmente ai criteri di sicurezza e di decoro urbano”. Queste commissioni – aggiunge il sindaco Ottavio De Martinis - sono significative di un percorso che l’amministrazione comunale vuole portare avanti unitamente ai cittadini, per ragionare con loro le migliorìe da apportare al territorio”.

Dai sopralluoghi effettuati dalla commissione in questi giorni, è emersa una criticità in via Portogallo relativa all’innalzamento del manto stradale dovuto all’emergere prepotente di radici di alberi, causando problemi di viabilità a pedoni e automobilisti. A prendere atto della situazione, anche l’assessore alle Manutenzioni Deborah Comardi che, di concerto ai pareri dei tecnici e dei funzionari specializzati presenti ai sopralluoghi, valuterà il tipo di intervento da apportare, tenendo conto sia dei tempi e sia delle modalità più consone e meno invasive possibili per ovviare ai problemi emersi.