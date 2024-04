Le strade chiuse a Montesilvano per il passaggio del Giro d'Abruzzo

Anche a Montesilvano scattano alcuni divieti e modifiche alla viabilità per il passaggio del giro d'Abruzzo nella tappa di martedì 9 aprile che interesserà l'area metropolitana pescarese. Per consentire il passaggio in sicurezza delle biciclette a partire dalle ore 14.15 e fino al termine del transito previsto all’incirca per le ore 15.05, saranno interdette al traffico veicolare le seguenti strade: strada provinciale da Spoltore verso Montesilvano Colle, contrada Barco, valle Cupa, colle arena, collevento alta, collevento bassa, incrocio con via Fosso dello sportello, incrocio strada provinciale con Pescara Colli, piazza Giardino, via De Gasperi. Le strade verranno riaperte immediatamente, in seguito al passaggio della carovana.

Soddisfatto l'assessore allo sport Alessandro Pompei: "Il Giro d’Abruzzo 2024 sarà trasmesso in diretta tv sia in chiaro, su RaiSport e su Eurosport. Non mancheranno quindi anche le possibilità di seguire la corsa in diretta streaming grazie a RaiPlay, Discovery+, Now, Dazn e Sky Go che assicura una copertura straordinaria per il nostro territorio. Prossimo fine settimana, inoltre, ospiteremo anche il campionato Italiano di ciclismo paralimpico. Sarà una settimana straordinaria per le due ruote nella nostra città."