Strade chiuse e modifiche alla viabilità a Montesilvano per i Campionati di paraciclismo

Fine settimana con alcune chiusure e divieti lungo le strade di Montesilvano per i campionati assoluti di ciclismo paralimpico dal 12 al 14 aprile. Le gare vedranno la partecipazione di oltre 150 iscritti provenienti da tutta Italia e avranno come fulcro centrale l’area compresa tra i grandi alberghi e il Pala Dean Martin, con un circuito di 6 chilometri interamente chiuso al traffico che comprende l’attraversamento del ponte Filomena Delli Castelli e anche un breve tratto di lungomare nord. Per consentire lo svolgimento della manifestazione, si è reso necessario adottare alcuni provvedimenti di viabilità: dalle ore 9 del 12 aprile alle ore 16 del 14 aprile e fino ad ultimazione della manifestazione divieto di transito e di sosta (escluso mezzi di soccorso e autorizzati) in via Rossi (lato pala Dean Martin fra via Aldo Moro e rotatoria; parcheggio antistante pala Dean Martin; area di parcheggio in via Rossi.

Dal 13 al 14 aprile dalle 6 alle 18 chiusa la strada di accesso al ponte Saline in entrambi i sensi fra via Rossi e via Torre Costiera a Città Sant'Angelo; via D'Andrea lato antistante il Pala Dean Martin nel tratto fra via Rossi e via Moro; via Aldo Moro fra via D'Andrea e via Marinelli; via Rossi fra via Moro e via D'Andrea.