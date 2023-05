Montesilvano pronta ad accogliere il Giro d'Italia, la strade chiuse e i divieti previsti

Montesilvano si prepara ad accogliere il passaggio del Giro d'Italia in città che avverrà domenica 7 maggio in occasione della seconda tappa della corsa a tappe.

In occasione del passaggio della seconda tappa del 106esimo Giro d’Italia dalla mezzanotte di domenica 7 maggio è previsto il divieto di sosta con rimozione e il divieto di transito dalle ore 9 che interesserà corso Umberto I, al confine con Città Sant’Angelo, fino a via Adige, l’intera via Adige e parte di via Aldo Moro fino al confine con Pescara.

Come informano dall'amministrazione comunale, per la sicurezza del territorio durante il passaggio della carovana rosa verranno impiegati 108 uomini, tra cui 26 agenti della polizia locale, guidati dal comandante Nicolino Casale, e 82 appartenenti alle cinque associazioni impegnate nel servizio d’ordine (associazione nazionale carabinieri di Montesilvano, associazione di protezione civile Infinity, Asd Sam L’Aquila di Cappelle sul Tavo, protezione civile di Montesilvano e Croce Verde).

Sabato 6 maggio dalle ore 17, in occasione della partenza abruzzese del Giro d’Italia, Montesilvano ospiterà un evento musicale, organizzato dall’amministrazione comunale e da Vulesse Produzioni. Il concerto si svolgerà sul palco “rosa”, del pontile di via Finlandia, e vedrà protagonisti due ospiti speciali Dj Shocca & Egreen. Dj Shocca, produttore, DJ e ingegnere del suono, ma soprattutto founder di “Unlimited Struggle” è uno dei produttori più prolifici dell’Hip Hop italiano. La sua carriera è piena di pietre miliari del genere, il suo sound è inconfondibile, la sua carica sul palco è dinamite. Egreen, rapper nato a Bogotà, cresciuto tra Busto Arsizio, Detroit e Ginevra, ma di base a Milano, è uno dei performer più potenti dello stivale ed è uno degli esponenti di spicco della scena rap underground nazionale.

«Domenica 7 maggio il Giro transiterà per il terzo anno consecutivo nella nostra città», ricorda l’assessore allo Sport e alle Politiche giovanili, Alessandro Pompei, «un’occasione di festa per Montesilvano che si prepara ad accogliere i girini e a contribuire alla riuscita di una tappa abruzzese, che verrà seguita in mondovisione. Chiediamo ai cittadini di contribuire con senso di responsabilità affinché tutto si svolga nella massima sicurezza nel percorso della gara. Inoltre, in occasione del Giro d’Italia che quest’anno partirà dalla nostra regione omaggeremo la carovana rosa, ospite la sera di sabato nei grandi alberghi, con un concerto gratuito sul pontile del lungomare, all’altezza in via Finlandia. Un altro appuntamento che conferma l’impegno della nostra amministrazione comunale per il Giro e per migliorare l’offerta rivolta ai più giovani».