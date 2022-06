Strada parco o parcheggio scolastico all'altezza di via Adige? La richiesta della Fiab al Comune di Montesilvano [FOTO]

La Fiab ha scritto all'amministrazione comunale di Montesilvano allo scopo di chiedere chiarimenti circa «una insolita situazione frequentemente rilevata sulla strada parco, in prossimità di via Adige: una specie di parcheggio scolastico».

L'associazione segnala di aver notato «in più di una occasione l'insolita presenza di auto parcheggiate lungo la strada parco, notoriamente interdetta alle auto, in prossimità di via Adige».

Nella lettera questo quanto spiegano dalla Fiab: «Considerata l’ora, intorno alle ore 13, e osservate le presenze, abbiamo ritenuto fossero di genitori in procinto di riprendere bambine e bambini all’uscita di scuola, la elementare “Mazzocco”. Se così fosse, e troppe coincidenze ci fanno propendere per questa interpretazione, si chiede se è stato loro concesso di transitare e stazionare lungo la strada, oppure si tratta, contravvenendo a un divieto di accesso, di una libera e arbitraria iniziativa dei genitori stessi? E nel caso di autorizzazione, è stata concessa in modo personalizzato oppure generico? Essendo da alcuni anni consuetudine, per codesta amministrazione, consentire il libero parcheggio di auto nel periodo estivo, ci si chiede se tale opportunità sia stata già prevista anche per l’ingresso e l’uscita da scuola. Con questa nota intendiamo evidenziare la criticità della situazione rilevata, soprattutto in relazione alla pratica del pedibus/bicibus che la nostra associazione promuove come modalità di accesso alle scuole (che a Pescara viene praticata, con diverse linee, proprio in aderenza alla strada parco), oltre che alla istituzione, con ordinanza sindacale, di zone scolastiche, interdette quindi all’accesso con mezzi motorizzato, come consentito dal codice della strada».