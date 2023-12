Ricorsi al Tar dei residenti di Montesilvano, il Comitato strada parco: “Devono difendersi a loro spese da un'opera fallimentare"

“Spiace molto dover constatare come, nella qualità compiacente espressa sull’appalto incompiuto e controverso dalle autorità di rigore e controllo colpevolmente silenti, tocchi ancora una volta ai cittadini consapevoli del fallimento annunciato difendersi nelle aule di giustizia a propria cura e spese, contro il deprecabile impiego del denaro pubblico in atto da trent’anni nella nostra città, a danno grave del bene comune. Che brutto Paese siamo diventati”.

Con queste parole il Comitato strada parco bene comune commenta l'ennesimo ricorso al Tribunale amministrativo regionale (quattro in realtà riuniti in un unico documento), avanzato questa volta proprio da alcuni residenti di Montesilvano che si sono visti interdetti gli ingressi alle proprie abitazioni private a seguito della determina dirigenziale del settore della polizia locale con cui si comunicava il “divieto di transito veicolare e interdizione all'accesso carrabile esistente in via della Liberazione”. A parlarne a IlPescara annunciando anche di aver impugnato l'ordinanza per il via all'elettrificazione dell'infrastruttura destinata alla filovia, era stato il 22 dicembre l'avvocato Matteo Di Tonno che cura i ricorsi presentati dai residenti di un condominio e di tre abitazioni privati che affacciano su quel tratto di strada parco.

Già in quell'occasione aveva sottolineato come il ricorso fosse stato avanzato perché a differenza di quanto deciso sia dal consiglio di Stato sia messo nero su bianco dal ministero, si sarebbe dovuta prevedere l'installazione di semafori per consentire ai residenti di accedere in piena sicurezza alle loro abitazioni. Cosa che non sarebbe stata fatta rendendogli dunque impossibile accedere alle proprie abitazioni proprio dal lato della strada parco.

Un concetto che riprende proprio il Comitato sottolineando che gli edifici i cui residenti hanno deciso di rivolgersi alla giustizia, sono stati “costruiti nell'arco temporale tra la dismissione della ferrovia e la nascita della strada parco” con i “passi carrai, ha chiarito l'avvocato Di Tonno, tutti autorizzati all'epoca e che a differenza degli altri, non hanno accessi alternativi per entrare e uscire di casa ovvero per utilizzare i garage condominiali”.

La soluzione, ribadisce anche il Comitato, è proprio nella sentenza con cui il consiglio di Stato ha autorizzato Tua a procedere con i lavori, battaglia che ha visto lo stesso impegnato nelle aule giudiziarie per anni a fronte di una vicenda che va avanti da trenta, e consiste proprio nell'installazione di quei semafori previsti anche, come detto, dal ministero.

“I quattro ricorsi al Tar giungono in questa fase al fine di anticipare e prevenire l'attivazione della rete elettrica sull'impianto, anche se per il passaggio dei filobus in esercizio i tempi non saranno così brevi (ammesso e non concesso che si riesca a superare con esito favorevole la lunga fase dei collaudi Ansfisa, a causa di un’infrastruttura viaria mai completata a regola d’arte a fondi esauriti)”, rimarca ancora il Comitato.

“Allo stato incredibile dell’arte, è lecito domandarsi come sia stato possibile che la Regione Abruzzo, titolare del procedimento, abbia potuto consentire l’inizio dei lavori a Montesilvano (a far tempo da metà gennaio 2009), senza aver prima promosso l’istruttoria per l’avvio delle procedure di esproprio, con i relativi indennizzi, nei confronti dei titolari di una legittima servitù di passaggio”, si chiede quindi l'associazione. “Era, invero, talmente incombente la preoccupazione della revoca del finanziamento Cipess (più volte annunciata dal ministero) che, pur di spendere per intero e nel modo peggiore possibile le preziose risorse pubbliche disponibili, sono stati colpevolmente trascurati i passaggi fondamentali del procedimento amministrativo, col favore incondizionato dello stesso ministero primo responsabile del pessimo affare imposto alla città di Pescara. Toccherà, ancora una volta, al collegio giudicante del Tar Abruzzo, sezione staccata di Pescara, - conclude il Comitato - provare a districare l’ennesimo guazzabuglio creato ad arte dalla pubblica amministrazione gravemente inadempiente nel caso in esame”.