Al via l'evento ‘Sterrare è Umano Trophy’: tutto pronto per la partenza sulla spiaggia di Montesilvano

Inaugurata nel pomeriggio di oggi 28 aprile la prima edizione di ‘Sterrare è Umano Trophy’, l'evento che unisce la passione per i motori e quella del turismo che andrà in scena per tutto il fine settimana. Il taglio del nastro è avvenuto al pala Dean Martin di Montesilvano, alla presenza dell'organizzatore Simone Romano, del consigliere regionale, Guerino Testa, dell’assessore allo Sport del Comune di Montesilvano, Alessandro Pompei, e del consigliere comunale Valter Cozzi. L'evento prevede la partecipazione di 150 piloti anche di fama nazionale ed internazionale, per una kermesse di sicuro successo come ha ribadito il capogruppo alla Regione di Fratelli d'Italia Guerino Testa:

"Una iniziativa che è riuscita a portare nella nostra terra atleti e appassionati dei motori e capace, allo stesso tempo, di rimettere ‘in moto’ il turismo, settore strategico della nostra economia. Parleranno della nostra regione diverse rilevanti testate nazionali, tra cui ‘Due ruote’, ‘Inmoto’ e ‘RoadBook’. Rivolgiamo un grande benvenuto a tutti i partecipanti con l’auspicio che possano godere al meglio delle bellezze e dell’ospitalità dell’Abruzzo”. Il sindaco di Montesilvano, che non era presente, ha dichiarato:

"Ancora una volta Montesilvano ospita un raduno motociclistico e siamo molto felici che le due ruote siano l'anello di congiunzione tra turismo e valorizzazione del territorio. Sono presenti motociclisti provenienti

da tutte le parti d'Italia che potranno visitare il nostro territorio e apprezzare le nostre eccellenze, non solo paesaggistiche ma anche quelle enogastronomiche. La nostra città dimostra ancora di avere una vocazione turistica votata ad ospitare eventi come questo”. L'assessore Pompei evidenzia l'importanza della valorizzazione territoriale, paesaggistica ed enogastronomica di tutto l'Abruzzo che vede Montesilvano come quartier generale fra i Grandi Alberghi e il palacongressi

Domani, venerdì 29 aprile, è prevista la partenza dei piloti, con passaggio sulla spiaggia di Montesilvano, alle ore 7.30, dalla zona dei grandi alberghi fino a viale Europa, prima di immettersi sul percorso delineato con destinazione sud-ovest, verso Roio del Sangro. Il rientro a Montesilvano è in programma per le ore 18.00 circa.