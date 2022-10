L'università d'Annunzio nel futuro della Stella Maris di Montesilvano, manca solo l'annuncio ufficiale

La Stella Maris di Montesilvano passerà all'università "G.d'Annunzio" di Pescara-Chieti.

A quanto pare manca solo l'annuncio ufficiale riguardo all'accordo tra l'ateneo, la Provincia e il Comune.

I dettagli riguardo al futuro prossimo dell'ex colonia marina, per troppi decenni lasciata in stato di abbandono e ubicata sul lungomare montesilvanese, verranno svelati martedì mattina.

All'incontro parteciperanno il presidente della Provincia, nonché sindaco di Montesilvano, Ottavio De Martinis, il rettore dell’università d’Annunzio Chieti-Pescara, Sergio Caputi, il presidente del consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, i consiglieri provinciali, gli assessori e i consiglieri comunali. La Stella Maris potrebbe essere una nuova sede dell'ateneo e sarebbe luogo ideale per il corso di Economia del mare.

«Un risultato straordinario», commenta il consigliere comunale con delega alla Sicurezza, Marco Forconi, «il secondo miracolo dopo lo sgombero di via Lazio 61, per restituire a Villa Verrocchio e alla città di Montesilvano un altro pezzo di storia, di socialità e di cultura. Dal 1939, il marmo che non molla».