Padovano sulla Stella Maris di Montesilvano: "Giusto destinarla a facoltà universitaria"

«Giusto destinare la Stella Maris di Montesilvano a facoltà universitaria».

È il parere che esprime Riccardo Padovano, presidente di Confcommercio Pescara sulla destinazione d'uso dello storico edificio.

«Credo che l’idea dell’amministrazione comunale di Montesilvano di destinare il complesso della Stella Maris, una volta completata la ristrutturazione, a facoltà universitaria rappresenti credo la scelta più giusta e più idonea per la zona litoranea di Montesilvano», dice Padovano che da rappresentante di una associazione di categoria esprime un giudizio positivo sulla eventuale collocazione culturale del complesso sito in viale Riviera Nord, «è una scelta che darebbe non solo una immagine di riqualificazione urbana non indifferente, e servirebbe per mettere in risalto una delle opere del Dopoguerra, ma sarebbe all’ex colonia Stella Maris nuovo lustro. Una scelta che da presidente di Confcommercio trova il mio plauso. Ma aggiungo. Perché non pensare a una facoltà di Diritto ed Economia del Turismo e del Mare per una laurea triennale? Vorrei ricordare a tal proposito che ogni anno la Camera di Commercio di Chieti-Pescara organizza un Master di II livello che è riservato ai laureandi di questo settore. Io credo che possa essere la scelta più azzeccata perché abbiano le attività legate al Mare e nel contempo le attività legate al turismo e allora quale migliore occasione per dare la possibilità ai nostri ragazzi di specializzarsi in dei settori che sono trainanti per la nostra economia. Sarebbe una delle poche facoltà in Italia con queste specializzazioni. Penso che questa soluzione possa essere discussa e affrontata dagli organi decisori per rivitalizzare questa zona strategica di Montesilvano».

Così conclude Padovano: «Aggiungo che questo permetterebbe allo stabile dell’ex Colonia Stella Maris di vivere così nell’arco dei dodici mesi e dare impulso anche alle attività a ridosso, così come per esempio è stato fatto a Pescara quasi venticinque anni fa con il trasferimento della sede universitaria dal centro a viale Pindaro che prima era solo una via di transito per recarsi nella zona sud della città e oggi grazie alla presenza dell’università Gabriele D’Annunzio un polo culturale e attrattivo che ha fatto della zona a ridosso della Pineta uno dei centro nevralgici della città. Ecco fare un discorso analogo per la Stella Maris significherebbe dare lustro e prestigio alla riviera di Montesilvano, restituendo alla città questo edificio storico».