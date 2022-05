Tutto pronto per l'inizio dello Stupido Hotel Show a Rimini con anche un giovane cestista di Montesilvano

Pochi giorni ancora e poi partirà ufficialmente lo Stupido Hotel Show a Rimini ovvero la vacanza di 5 giorni a 1 euro a notte che il direttore della struttura, Fabio “Siva” offrirà dal 2 al 29 giugno alle 5 coppie e agli 8 singoli/e che hanno accettato di trascorrerla in diretta streaming 24 ore al giorno.

Come riferisce RiminiToday, l’appuntamento con il reality Nip (not important people) dell’estate riminese sarà dalle 15 di giovedì sul sito internet, sulla pagina Facebook, sul canale YouTube e sul canale Twitch dello Stupido Hotel per la diretta 24 ore su 24 senza alcuna interruzione, e sul profilo Instagram per gli highlights, con il commento di Sabrina Bertaccini.

Tra i partecipanti anche Stefano Mariani, 20 anni, giocatore di basket di Montesilvano.

Per moltiplicare le opportunità di seguire e di commentare lo Stupido Hotel Show, però, ciascuno dei protagonisti avrà comunque libero accesso ai propri social. Ogni lunedì, la coppia o il/la singolo/a che il pubblico avrà maggiormente apprezzato (le modalità di voto verranno spiegate e ricordate nel corso del reality) sarà protagonista anche della “sfida” successiva. I protagonisti delle prime cinque giornate, fino a lunedì 6 giugno, saranno Jhonny Puttini, 30 anni, arbitro di wrestling ed ex telecronista della medesima disciplina (conosciuto anche per le sue partecipazioni ad Avanti un altro e Tu si que vales), e Santhel della Sale, 30 anni, artista e fotografa di wrestling, di Bovolone, in provincia di Verona. Policarpo “O’ principe” Crisci, 47 anni, cameriere al ristorante “La lucciola” di Biella e maratoneta, già concorrente di X-Factor nella categoria dei talenti incompresi (2008) e special guest di MelaCantoTalent (2022), di Ponderano, e originario di Francavilla in Sinni, in provincia di Potenza. Stefano Mariani, 20 anni, giocatore di basket, di Montesilvano (Pescara) e le tre new entries Luna Tsuki, 22 anni, modella, stilista e ballerina, di Tokio, Nausicaa Di Fazio, 29 anni, titolare una società di sicurezza e investigazione privata, di Milano, di origini pugliesi e siciliane e Anna Vittoria “Vicky Love” Bosco, 38 anni, attrice, ballerina di burlesque, danzatrice, performer, pittrice, di Milano, di origini pugliesi e cresciuta fra Bologna e Riccione.