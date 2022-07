Torna a Montesilvano il trofeo di running "Squillamantis" dopo lo stop di due anni per la pandemia

Sabato all'insegna del podismo quello di oggi, 2 luglio a Montesilvano. Dopo due anni di stop dovuti alla pandemia, torna la gara podistica. Trofeo Running Squillamantis Città di Montesilvano. La manifestazione sportiva ha anche una finalità benefica fa sapere l'amministrazione comunale: verranno, infatti, raccolti fondi in favore dell’Uildm (Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare).

La gara podistica animerà il lungomare cittadino a partire dalle ore 20, in un percorso di 10.5 chilometri. La competizione sarà preceduta, alle 19, dalla gara riservata a bambini e ragazzi fino ai 15 anni di età. Oltre all’isola pedonale del lungomare, che verrà estesa fino a via Marinelli, prevista la chiusura al traffico di via Maresca, via Zimei e del Ponte Delli Castelli, dalle 20 fino alla conclusione della gara. L'assessore comunale Alessandro Pompei ha fatto sapere che sono previsti circa 350 partecipanti, e l'evento è organizzato dalla Nuova Atletica Montesilvano in collaborazione con Uildm.