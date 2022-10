La squadra di calcio a 5 della polizia locale di Montesilvano vince la Coppa Italia

Il gruppo sportivo polizia municipale Città di Montesilvano si è aggiudicato la decima edizione della Coppa Italia 2022 Aspmi, riservata alle polizie municipali d'Italia.

In finale i montesilvanesi hanno battuto il gruppo sportivo Venezia per 2 a 1.

La finale si è svolta sabato 15 ottobre all'Aquila, nella prima parte della gara i veneziani conducevano 1-0, la rimonta del Montesilvano è avvenuta a 4 minuti dal termine con il pareggio di Pierpaolo Torti e il gol partita del capitano Marco Speranza. In semifinale Montesilvano aveva battuto il Genova 6-0, mentre il derby con i cugini aquilani si era concluso a favore dei montesilvanesi per 3-5. Montesilvano aveva sconfitto anche il Palermo 4-1.

«Congratulazioni alla nostra polizia locale per la prestigiosa vittoria della Coppa Italia», dice il sindaco Ottavio De Martinis, «questi uomini, grazie ai risultati raggiunti in questi anni, hanno dimostrato di essere dei campioni in campo e con la divisa. A loro tutto il nostro affetto e orgoglio per la loro attività, che come amministrazione comunale siamo onorati di seguire anche per l’aspetto solidaristico».

Questo quanto aggiunge l'assessore allo Sport, Alessandro Pompei: «Un plauso a questo fantastico gruppo che ancora una volta ha conquistato l'importante traguardo della Coppa Italia. Un titolo che onora l'intera città e che porta il nome della città di Montesilvano alla ribalta nazionale. Un ringraziamento al comandante Nicolino Casale, all'allenatore Roberto Marzoli e a tutto il gruppo, a loro va il merito della vittoria».