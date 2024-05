Il Comune di Montesilvano cerca sponsor in vista degli eventi estivi

Anche quest'anno il Comune di Montesilvano lancia un invito alle aziende per sponsorizzare le manifestazioni estive del 2024. Per questo, è stato pubblicato un avviso per indicare le procedure e le modalità per inviare la propria proposta. L'obiettivo è promuovere lo sviluppo del territorio e migliorare l'immagine della città attraverso una serie di eventi culturali e musicali nell'ambito del cartellone estivo degli appuntamenti che è già stato in parte presentato con i concerti dei big della musica che si esibiranno fra luglio e agosto.

"Le aziende possono sfruttare questa opportunità per promuovere i propri marchi e contribuire al finanziamento degli eventi. Gli sponsor avranno la possibilità di pubblicizzare i loro marchi durante concerti di artisti nazionali e internazionali, nonché in altre iniziative culturali organizzate dal Comune. Le aziende interessate possono presentare le proprie proposte di sponsorizzazione al Comune seguendo le modalità indicate nell'avviso pubblico rintracciabile sul sito del comune di Montesilvano e dovranno contribuire con una somma di 400 € + IVA per ogni singolo evento sponsorizzato. La pubblicizzazione avverrà attraverso un ledwall installato in prossimità del Teatro del Mare, garantendo visibilità al marchio sponsor durante gli eventi." Il link del bando: https://tinyurl.com/2s4hzxj3

