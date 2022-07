Montesilvano, riconsegnato alla città il tratto di spiaggia del Jova Beach Party [FOTO]

Riconsegnato alla città di Montesilvano il tratto di spiaggia del Jova Beach Party. Lo ha fatto sapere il sindaco Ottavio De Martinis, che si è recato sul posto assieme agli assessori Deborah Comardi e Alessandro Pompei, al consigliere Valter Cozzi, all'architetto Martina Di Nardo Di Maio direttore dei lavori e Umberto Febo della ditta Febo Giardini. La spiaggia era stata oggetto di lavori di riqualificazione e per questo non era disponibile per i bagnanti e turisti in queste prime settimane estive:

"Oltre ai miei assessori e a tutti coloro i quali hanno reso possibile tutto ciò, ci tengo a ringraziare anche Anthony Aliano, che nel corso del suo mandato ha fortemente contribuito all'ideazione dell'opera. Ci siamo presi del tempo, prima di riconsegnare questo tratto di spiaggia alla città, ma ritenevamo essenziale privilegiare qualità e funzionalità dei lavori a soluzioni precarie. Noi siamo molto soddisfatti, tenendo presente che l'opera godrà di ulteriori migliorie nel corso dei prossimi periodi, diventando un fiore all'occhiello per cittadini e turisti. In questo tratto di spiaggia libera così grande, sono stati allestiti anche servizi alla persona, con una doccia di moderna generazione e una cosiddetta eco-fonte dotata di pannello solare, che erogherà in maniera controllata acqua potabile microfiltrata, limitandone notevolmente lo spreco. Inoltre, le piazzole presenti potranno essere in futuro essere utilizzate per mini-eventi al fine di ravvivare il lungomare."

Ricordiamo che qualche mese fa in quel tratto di spiaggia era stata ripristinata anche la barriera naturale per impedire lo spostamento della sabbia sul marciapiede e lungo la carreggiata che per anni, dopo il concerto di Jovanotti, ha interessato quel tratto di lungomare.