La denuncia di un nostro lettore: "A Montesilvano spiagge nel degrado e abbandono" [FOTO]

Un nostro lettore ci ha scritto, inviandoci anche alcune foto, per denunciare lo stato di degrado delle spiagge di Montesilvano, evidenziando come sulla riviera romagnola, a qualche centinaio di chilometri di distanza, la situazione sia completamente diversa:

Buon pomeriggio, in piena "stagione turistica da record" come ha gridato ai quattro venti il sindaco, questa è la situazione di degrado della città di Montesilvano e della sua spiaggia. I nostri governanti dovrebbero andare a scuola da chi sa gestire veramente le località di mare... Basta spostarsi di qualche chilometro sulla riviera romagnola per essere catapultati in un altro mondo fatto di servizi su misura per ogni tipo di turista dal più piccolo al più grande. Saluti"