A Montesilvano riaprono dal 20 giugno le spiagge accessibili "Mare senza barriere"

Riapriranno il 20 giugno le spiagge accessibili "Mare senza barriere" a Montesilvano.

A farlo sapere è il consigliere comunale con delega alla Disabilità, Giuseppe Manganiello.

I tratti di litorale in questione hanno spazi ombreggiati, docce e servizi gratuiti riservati alle persone con disabilità e alle loro famiglie.

Le aree si trovano in prossimità di via Dante, di fronte al Parco Le Vele e nelle vicinanze del mercatino ittico, all’altezza di via Bocca di Valle. Come sostengono dall'amministrazione comunale «“Mare senza barriere” è un’oasi accessibile a cornice del mare cristallino e della sabbia dorata, ed è lo scenario ideale per la vacanza di persone non solo con diverse abilità motoria». Nella spiaggia è presente anche una passerella che conduce fino al mare, degli spogliatoi, le docce calde e fredde, i lavapiedi, dei bagni attrezzati, i gazebo ombreggianti, le sedie jobs per consentire alle persone con disabilità di fare il bagno e un’area verde. Sono state donate, inoltre, dodici sedie, due tavolini e un ombrellone grande da Formaplast, un’azienda locale. La spiaggia è stata realizzata dall’ufficio tecnico comunale, dal geometra Marco Amadio, in collaborazione con l’ufficio Disabili e l’Azienda Speciale, che fornirà il personale.

"Mare per tutti"

L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Ottavio De Martinis, inoltre, ha lanciato anche quest’anno l’iniziativa “Mare per tutti”, coinvolgendo i gestori degli stabilimenti balneari di Montesilvano, per riservare alle persone con disabilità, compreso i turisti con eventuali accompagnatori, di permettere alle persone con disabilità e ai loro eventuali accompagnatori, di usufruire gratuitamente di un ombrellone in spiaggia presso le strutture balneari della città che manifestino la propria disponibilità a tale accoglienza. La persona con disabilità potrà usufruire dell’ombrellone messo gratuitamente a disposizione dalla struttura, da solo, insieme all’accompagnatore e/o ai membri del proprio nucleo familiare, in base alla normativa vigente, per un massimo di sette giorni, eventualmente prorogabili in mancanza di ulteriori richieste pervenute alla struttura da parte di altre persone con disabilità. Il requisito richiesto è il certificato di invalidità civile al 100% con indennità di accompagnamento o di certificazione ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge numero 104/92. Nei giorni scorsi hanno aderito 7 stabilimenti balneari: hotel Sole, Onda verde, Voglia di Mare, Bagni Luca, La Conchiglia Azzurra, Lido Trocadero e hotel Nel Pineto. Per usufruire del servizio si può contattare telefonicamente lo stabilimento disponibile o recarsi sul posto e compilare l’apposita autocertificazione, da cui risultino, tra l’altro, generalità, residenza e numero di telefono e allegare fotocopia del certificato d’identità.

«La nostra amministrazione comunale in questi anni ha lavorato per rendere Montesilvano una città accessibile», dichiara il consigliere Manganiello, «le due spiagge che apriranno il 20 giugno e l’iniziativa “Mare per tutti”, insieme agli stabilimenti balneari, sono la prova concreta della sensibilità verso le persone con disabilità e le loro famiglie. Gli stabilimenti interessati possono ancora aderire. L’iniziativa “Mare senza barriere”, elogiata negli anni passati, dal ministero alla Disabilità, rappresenta un modello da imitare in tutto lo Stivale e prenderà il via con assistenti formati dall’azienda speciale».