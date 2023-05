A Montesilvano si lavora per riaprire le spiagge accessibili, i servizi previsti

Nel municipio di Montesilvano si è tenuto il primo incontro per il ripristino delle spiagge accessibili “Mare senza barriere” all’altezza di via Dante e accanto al servizio della croce rossa.

Alla riunione, convocata dal consigliere delegato alla Disabilità, Giuseppe Manganiello, hanno preso parte gli operatori dell’azienda speciale, l’ufficio Disabili e sei tirocinanti scelti per il servizio di quest’anno, tre dei quali hanno già avuto questa esperienza nella scorsa stagione.

Inoltre, verranno impiegati nelle spiagge circa trenta Puc (progetti utili alla collettività, ndr) da giugno a settembre dalle ore 9 alle 19.

La prossima riunione si farà il 26 maggio per decidere anche i turni in vista della riapertura, che dovrebbe avvenire i primi di giugno. «Abbiamo visto negli anni l’efficacia di questo servizio comunale per le persone con disabilità e per le loro famiglie», sottolinea il consigliere Manganiello, «e quest’anno offriremo un’assistenza più puntuale con altre risorse umane riservate alle due spiagge e vari servizi, incrementando il numero delle sedie da aggiungere sotto gli ombrelloni, dei cestini porta carte e dei posacenere. Verranno, inoltre, collocati di nuovo i servizi igienici con docce e un gabbiotto per la rimessa notturna delle attrezzature. La spiaggia dovrebbe riaprire nella prima parte di giugno e stiamo già predisponendo non solo il personale con l’azienda speciale, ma anche la pulizia dell’arenile e gli strumenti con gli uffici tecnici comunali. Infine, stiamo effettuando una ricognizione di tutto il materiale per l’allestimento e per i nuovi acquisti al fine di migliorare il servizio. Anche quest’anno saremo pronti donando un servizio che attira ogni anno sempre più turisti con disabilità e confermando Montesilvano come città accessibile».