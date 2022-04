Spaccio, in manette 70enne incensurata: in casa, a Montesilvano, oltre 120 grammi di coca già divisa in dosi

E' finita in manette una 70enne incensurata di Montesilvano che in casa aveva più di 120 grammi di cocaina già pesata e divisa in dosi. Ad arrestarla, nel corso dei servizi di contrasto allo spaccio di stupefacenti disposti dalla Questura, sono stati gli uomini della sezione antidroga della squadra mobile. Alla donna, insospettabile, si è risaliti a seguito di una precedente attività di indagine. All'interno dell'appartamento sono stati rinvenuti, oltre alla droga, bilancini, materiale da taglio e strumenti per il confezionamento subito sequestrati. La 70enne al momento è ai domiciliari in attesa del giudizio per direttissima.