Spaccio e possesso di eroina, due denunce. Arrestato anche un uomo per fatti di 20 anni fa

I carabinieri di Montesilvano, nel corso di alcuni controlli, hanno denunciato per questioni di droga due persone: una per spaccio di stupefacenti (nello specifico, eroina) e l'altra perché trovata in possesso di una dose di eroina.

Inoltre i militari dell'Arma, a seguito di una mirata attività investigativa, hanno rintracciato e arrestato un albanese di 43 anni che era ricercato perché colpito da un ordine di carcerazione emesso dalla procura generale della Repubblica presso la corte d'appello di Torino. L'uomo deve espiare una pena definitiva di 6 anni in quanto colpevole di spaccio di stupefacenti e rissa, reati commessi nel nord Italia tra il 2001 e 2005. L'uomo, per sfuggire ai controlli, usava un altro nome ma ciò non ha convinto i carabinieri, che lo hanno sottoposto al fotosegnalamento attraverso le impronte digitali, rilevando così la sua vera identità.