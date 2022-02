Beccato a spacciare a Montesilvano: prima finisce ai domiciliari, poi in carcere

Un 49enne di origini pugliesi e già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato nei giorni scorsi dalla szione antidroga della squadra mobile di Pescara per detenzione di stupefacenti. L'uomo, infatti, è stato fermato in flagranza di reato e posto inizialmente agli arresti domiciliari. Successivamente, però, il Gip di Pescara anche alla luce degli elementi forniti dagli investigatori e dall'elevato numero di condanne precedentemente riportate, ha ritenuto la misura domiciliare insufficiente e decideva di inasprire il provvedimento con la custodia cautelare in carcere. Nella giornata di ieri, il personale della questura ha eseguito la misura conducendolo nella casa circondariale.