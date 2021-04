Blitz antidroga della polizia a Montesilvano, Forconi: "Un altro duro colpo ai mercanti di morte"

Il consigliere comunale di Fratelli d'Italia Marco Forconi plaude al blitz antidroga della polizia che ieri ha portato all'arresto di un uomo, intento a spacciare sostanze stupefacenti in una casa di Montesilvano che di fatto era stata "protetta" dalle telecamere. Forconi parla di "un altro duro colpo ai mercanti di morte" e "un'altra operazione di rilievo da parte della polizia di stato":

"A Montesilvano - scrive in una nota - le forze dell'ordine non hanno mai abbassato la guardia sui traffici di stupefacenti, e le recenti operazioni nelle zone popolari di via Rimini e via Lazio 61 ne sono una testimonianza. Da parte dell'amministrazione comunale, in primis dal sindaco De Martinis, la collaborazione è costante e intensa".