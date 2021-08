Sorprende i ladri in casa, che gli spruzzano addosso lo spray al peperoncino: il fratello fa fuoco con il fucile

Si sono vissuti attimi di panico verso le 23 di ieri sera in via Chiarini, a Montesilvano. Tutto è cominciato quando due individui di corporatura robusta, approfittando dell’assenza dei proprietari che erano a cena da un parente lì vicino, si sono introdotti in un'abitazione privata, appartenente a un 65enne. Della loro presenza si è però accorto il fratello 70enne dell'uomo, che abita a qualche metro di distanza e ha dato l'allarme. I familiari sono così rientrati subito in casa, trovando i ladri intenti a rovistare nelle varie stanze. Ne è scaturita una colluttazione e i malviventi, dopo aver spruzzato lo spray al peperoncino sul volto delle tre persone che erano intervenute, hanno aggredito in particolare il 65enne.

A quel punto il fratello, avendo notato che i due ladri stavano malmenando i suoi cari, ha imbracciato un fucile regolarmente denunciato per poi esplodere un paio di colpi in aria allo scopo di mettere in fuga i malviventi, che infatti poco dopo sono scappati a bordo di un’auto di colore scuro. Nel frattempo sul posto sono giunti i carabinieri dell'aliquota radiomobile del Nor. Sono adesso al vaglio le testimonianze rese dalle vittime e da coloro che erano presenti al momento del fatto. Fondamentali saranno anche le eventuali immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti in zona.