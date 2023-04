Dopo le richieste dei residenti arriva il sopralluogo del sindaco in zona San Giovanni a Montesilvano [FOTO]

Sopralluogo nella mattinata di martedì 11 aprile da parte dell'amministrazione comunale di Montesilvano in contrada San Giovanni. Il sindaco Ottavio De Martinis assieme all'assessore Alessandro Pompei, si è recato sul posto dopo le segnalazioni delle criticità pervenute dai residenti. Il sindaco ha spiegato:

"La zona è quella di Montesilvano colle e dopo aver attentamente esaminato le criticità evidenziate dai residenti, procederemo con l’implementazione di ulteriori pali per l’illuminazione, alla manutenzione e cura di un’area verde già delimitata dove posizioneremo dei giochi per creare un punto di aggregazione e di socializzazione per i residenti più piccoli. "

De Martinis ha poi aggiunto che il dialogo con i cittadini è sempre costruttivo, quando viene messo in atto in modo civile ed educato:

"Dall’inizio del mandato, la mia volontà è rendere più sicura e vivibile la nostra città e continuerò ad adoperarmi per il benessere collettivo, per il rispetto e la salvaguardia dei beni comuni grazie anche al prezioso coinvolgimento dei cittadini. "