Sopralluogo del sindaco di Montesilvano De Martinis nei parchi pubblici: "Presto restyling e nuovi giochi"

Sopralluogo in quattro parchi cittadini oggi 15 dicembre per il sindaco De Martinis. Il primo cittadino di Montesilvano, assieme all'assessore Di Blasio, si è recato nelle aree verdi per verificare lo stato di manutenzione e soprattutto lo stato delle aree giochi e degli arredi.

In alcuni parchi, fa sapere De Martinis, i giochi erano vetusti e poco inclusivi, e nei prossimi mesi si interverrà con un restyling degli arredi e delle aree ludiche, partendo dai parchi Le Vele, Le Fiabe, Giovanni Paolo II e della Libertà per poi passare ai parchi più piccoli. L'obiettivo è rendere le aree verdi più attrattive ed inclusive per i bambini, con percorsi salute per i giovani e per gli amanti dello sport. Ampliate anche le aree cani, inserendo fontane e panchine ed approfittando di questo periodo di chiusura delle aree per intervenire con i lavori.

L'assessore Di Blasio ha aggiunto: