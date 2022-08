Sopralluogo del sindaco De Martinis nel cantiere a Montesilvano Colle nella zona della passeggiata [FOTO]

Il sindaco di Montesilvano Ottavio De Martinis, assieme all'assessore comuamel Lino Ruggero, ha eseguito un sopralluogo a Montesilvano Colle, nella zona della passeggiata dove è attivo un cantiere per il completamento del lotto di interventi che arriverà fino in piazza Galli, dove è previsto un progetto futuro in cui al borgo verrà restituita un'area in cui svolgere eventi e dove possano trovare spazio anche giochi per bambini e servizi. Il primo cittadino ha dichiarato:

"Ovviamente, stiamo anche ragionando su dove destinare i parcheggi, ugualmente importanti per la cittadinanza. Parcheggi alternativi che sono al vaglio delle nostre valutazioni". L'assessore Ruggero ha aggiunto:

"Sono lavori fondamentali di consolidamento e stabilizzazione di un'area soggetta a forte rischio idrogeologico, area di straordinaria bellezza e importanza che ha bisogno di attenzioni. I lavori sono iniziati e andranno avanti spediti, perché non vogliamo che le forti piogge creino eventuali smottamenti con conseguenti disagi o peggio ancora pericoli". Al sopralluogo era presente anche il consigliere comunale Valter Cozzi.