Sopralluogo del Comune di Montesilvano in via Magellano per i lavori riqualificazione da 200 mila euro [FOTO]

Nuovo sopralluogo dell'amministrazione comunale di Montesilvano per quanto riguarda i cantieri attivi lungo le strade della città. Nei giorni scorsi il sindaco Ottavio De Martinis, assieme agli assessori Lino Ruggero e Valentina Di Felice si è recato in via Magellano per constatare di persona lo stato dei lavori effettuati:

"Nell’ambito del quadro degli interventi di manutenzione e realizzazione delle opere pubbliche che portiamo costantemente avanti per rendere più bella e vivibile la nostra città, mi sono recato nei giorni scorsi, unitamente agli assessori Lino Ruggero e Valentina Di Felice, in via Magellano per constatare di persona lo stato dei lavori effettuati. Un piano di interventi che ha riguardato l’adeguamento della rete fognaria con la separazione delle tubazioni che conducono alle diverse strutture di trattamento, uno per le acque bianche e l’altro per le acque nere, a cui si è aggiunta la riqualificazione del manto stradale e la sistemazione di tutta la relativa segnaletica. I lavori effettuati su via Magellano hanno richiesto all’amministrazione una spesa pari a 200 mila euro ed è l’ennesimo intervento di riqualificazione portato a termine nell’ambito delle politiche di manutenzione e opere pubbliche di cui la strada era deficitaria.". De Martinis ha aggiunto che l'amministrazione comunale è felice di soddisfare le richieste dei residenti e in futuro saranno portati avanti tutti gli interventi necessari a rendere migliore il volto della città.