Dai lavori di urbanizzazione ai rallentatori stradali: nuovi interventi in vista per Montesilvano

Nuovi lavori di urbanizzazione primaria per evitare il deflusso delle acque in strada in via De Gasperi a Montesilvano Colle, l'installazione del raccordo del gas e interventi per lo sfalcio di erba e vegetazione che oscurano l'illuminazione pubblica nel residence Santa Filomena e più illuminazione con l'installazione di rallentatori stradali oltre ad un intervento di sistemazione per la fornitura del gas al confine con i Colli di Pescara.

Tutti interventi che, assicura l'assessore comunale alle manutenzioni Deborah Comardi, sono già previsti nel bilancio. “Montesilvano è sicuramente una realtà complessa da gestire ma, a nome di tutta l’amministrazione, posso garantire che non lasceremo indietro nessuno”, dichiara. Parole pronunciate al termine dell'ennesimo sopralluogo che la commissione lavori pubblici, per volenta della presidente Elena D'Alonzo, ha fatto nelle diverse zone della città raccogliendo le istanze dei cittadini. Una vera e propria abitudine ormai con gli ultimi sopralluoghi che, infatti, seguono quelli già fatti nelle scorse settimane.