Sopralluogo del sindaco a Montesilvano Colle per pianificare alcuni interventi di riqualificazione [FOTO]

Il sindaco di Montesilvano Ottavio De Martinis ha effettuato ieri 9 marzo un sopralluogo a Montesilvano Colle, assieme al dirigente tecnico Marco Scorrano e al consigliere delegato alla riqualificazione del centro storico, Danilo Palumbo. L'obiettivo era pianificare alcuni interventi di piccola manutenzione, al fine di migliorare il decoro del centro storico e renderlo più fruibile ed appetibile per i turisti. Le opere verranno realizzate nei prossimi mesi. Durante il sopralluogo, sono stati valutati progetti di più ampio respiro dedicati al colle, per riqualificare e promuovere in modo continuativo e sistematico una delle terrazze panoramiche più belle d'Abruzzo ha spiegato l'amministrazione comunale.

Qualche mese fa, il consigliere Palumbo aveva ricevuto dal sindaco De Martinis proprio una delega specifica per puntare alla riqualificazione del borgo di Montesilvano Colle, e già la scorsa estate e durante il periodo natalizio erano stati organizzati eventi e mercatini al fine di attirare cittadini e turisti.