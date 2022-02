Sopralluogo nei cantieri in via Isonzo e via Oglio a Montesilvano, De Martinis: "Stiamo programmando il nuovo piano asfalti" [FOTO]

Nuovo sopralluogo dell'amministrazione comunale di Montesilvano nei cantieri stradali attualmente in corso e previsti nel piano di manutenzione ordinaria e straordinaria. Il sindaco Ottavio De Martinis, assieme all'assessore al ramo Deborah Comardi e all'assessore Alessandro Pompei si è recato in via Oglio e via Isonzo per verificare l'avanzamento dei lavori.

Su via Oglio, spiegano gli amministratori, l’Aca ha fatto un lavoro significativo di adeguamento del sistema di raccolta delle acque, è stata accelerata la posa della fibra ottica e si sta provvedendo alla posa del nuovo manto stradale. Questo intervento andrà in parte a risolvere il problema degli allagamenti considerando che il sistema fognario non era adeguato e sufficiente per la presenza di due alberghi e di molte abitazioni.

Su via Isonzo si tratta di un intervento che rientra nel piano asfalti del 2020 che però, in fase di sopralluogo, l’amministrazione si rese conto che era necessario disporre dei lavori per i sottoservizi. Con la linea fognaria assente al momento delle valutazioni, sono state realizzate ex novo tutte le fogne, si è accelerato il passaggio della fibra ottica ed è stato adeguato il sistema di raccolta acqua. Interrati anche i cavi dell'illuminazione pubblica e sostituiti i pali e dopo la conclusione della posa del manto stradale, sarà rifatta la segnaletica orizzontale. Il sindaco ha dichiarato:

"Stiamo facendo il massimo per avere una città all'altezza delle aspettative. Lavoriamo ogni giorno e monitoriamo i lavori costantemente, in tutte le zone di Montesilvano. Dal sopralluogo odierno, emerge che tutto sta procedendo come previsto, per cui da qui a pochi giorni potremo valutare i primi esiti visibili a tutti". L'assessore Comardi ha aggiunto:

“Siamo molto soddisfatti dei risultati ottenuti e dei lavori fatti stiamo già programmando il piano asfalti per l’anno 2022. Molte sono le aree su cui intervenire e verrà data la priorità a quelle che necessitano maggiormente l’intervento”. Infine l'assessore Pompei ha ricordato che questa amministrazione comunale ha sempre previsto la rimozione del vecchio manto d'asfalto prima della posa di quello nuovo, per mantenere aperti e in sicurezza tutti i pozzetti.