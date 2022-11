Nuovi sopralluoghi del sindaco nei cantieri stradali a Montesilvano: gli interventi completati e quelli in arrivo [FOTO]

Proseguono i sopralluoghi dell'amministrazione comunale di Montesilvano nei cantieri stradali aperti nelle varie zone della città. Questa mattina il sindaco Ottavio De Martinis, assieme all'assessore alle manutenzioni e servizi Deborah Comardi, ha effettuato una ricognizione in particolare nella zona collinare. Dopo la sistemazione di strada collevento, dove si sono realizzati nuovi manti stradali, marciapiedi, linea acque bianche e rete di illuminazione pubblica, ha visto la sistemazione degli asfalti in arterie viarie importanti quali via Marco Polo, via Fosso dello Sportello, via della Fontana e via Massimo D’Azeglio, dove si è intervenuti anche sui marciapiedi.

"Lavori di riqualificazione si sono poi effettuati in via Passo Sella e via Francesco Di Lauro, a cui seguiranno nei prossimi giorni quelli di sistemazione delle vie Canzo e Finlandia. Per ciò che concerne la zona collinare ritengo opportuno informare che, a completamento dell’area a ridosso su Strada Collevento e via Marco Polo verrà nel prossimo mese di dicembre riqualificato anche il manto stradale della strada comunale per Cappelle (primo tratto). "

Il sindaco ha espresso grande soddisfazione per i traguardi raggiunti in questi tre anni nel settore manutenzioni:

"Nel passato non ricordo interventi così consistenti, effettuati in un periodo breve, in materia di asfalti (peraltro sganciati da tempi e logiche preelettorali), chiedo a tutti di accompagnare gli stessi con doverosa pazienza. Come spesso si legge nelle aree di cantiere “ci scusiamo per il disagio, stiamo lavorando per voi”."