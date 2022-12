A Montesilvano nasce la prima società di pallamano all'insegna dell'inclusività

Presentata a Montesilvano la prima squadra di pallamano con sede nella città, che ha l’obiettivo di diventare una realtà inclusiva sul territorio. L’Associazione Sfa Sport For All si occupa di pallamano, pallamano in spiaggia, pallamano in carrozzina, biliardo, biliardo paraolimpico e tiro a segno con uno sguardo importante, dunque, verso le persone con disabilità. Il sindaco di Montesilvano Ottavio De Martinis, assieme all'assessore Alessandro Pompei si è recato nella sede della società sportiva per un saluto.

La presidente Laura Di Cristo e il suo vice Andrea Sansò hanno donato agli amministratori una maglia della squadra. Lo scorso 3 dicembre il sodalizio, in occasione della Giornata delle persone con disabilità, ha svolto il suo primo allenamento nel centro sportivo Trisi.

La direzione tecnica della squadra è affidata a Marzia Catena, ex giocatrice di di pallamano di serie A. Il mental coach è invece Pierluigi Romanelli, psicoterapeuta cognitivo comportamentale. La comunicazione e le foto sono a cura di Valeria Berardinelli.

Gli allenamenti si svolgono il sabato mattina dalle 10 alle 12 e il martedì dalle 15 alle 16 sempre al Centro Sportivo Trisi, mentre le lezioni di biliardo si svolgono nella sede dell’associazione Miricreo in via Verrotti. De Martinis e Pompei hanno commentato:

“Facciamo i complimenti e un grande in bocca al lupo alla neonata realtà sportiva per le attività molto variegate in programma a Montesilvano. Questa associazione che ha come prerogativa l’inclusione è la prova di una professionalità spiccata oltre ad una passione che la presidente Laura Di Cristo coltiva sul territorio con ottimi risultati. Siamo certi che Montesilvano ne trarrà i massimi benefici”.