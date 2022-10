Lo slittamento della Nuova Pescara e una piazza a Villa Carmine al centro della prossima seduta del consiglio di Montesilvano

Importante seduta del consiglio comunale di Montesilvano in calendario per venerdì 28 ottobre. All'ordine del giorno, fra i punti di discussione dell'assemblea, anche il rinvio al 2024 della fusione fra Pescara, Montesilvano e Spoltore. Ricordiamo che l'assemblea costitutiva ha deciso per il rinvio che però dev'essere sancito dai tre consiglio comunali interessati dalla procedura di fusione amministrativa dei comuni. Domani 28 ottobre sarà la volta di Montesilvano che, come prevedibile, voterà a favore dello slittamento.

All'ordine del giorno anche l'approvazione del progetto della nuova piazza di Villa Carmine come spiega l'amministrazione De Martinis:

"La commissione consiliare Lavori pubblici, guidata dal presidente Enea D'Alonzo ha licenziato il progetto, che ha ricevuto anche il nulla osta da parte della Provincia. Domani28 ottobre toccherà al consiglio comunale approvare l’ultimo atto prima dell’avvio del bando di gara per la realizzazione di un’opera attesa da tempo e che verrà intitolata a Beniamino Di Blasio, un residente di Villa Carmine molto apprezzato per le sua qualità umane.

I consiglieri Feliciano D'Ignazio e Alice Amicone, hanno portato avanti le varie fasi del progetto della piazza che avrà una pavimentazione bicolore in betonella e porfido e sarà completamente accessibile, diventando un luogo senza barriere architettoniche con un percorso tattile per gli ipovedenti. Il progetto prevede anche nuovi pali a led e un’illuminazione a pavimento al centro della piazza."