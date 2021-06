Online il sito per vedere gli oggetti del centro del riuso di Montesilvano, anche il ritiro gratuito

È online il sito web del centro del riuso di Montesilvano per vedere gli oggetti disponibili.

Da ora c'è anche la possibilità del ritiro gratuito.

I cittadini montesilvanesi hanno portato al centro oltre un centinaio di oggetti per dare loro una seconda vita.

Da oggi è anche possibile ritirare, per i residenti a Montesilvano, gli oggetti che sono stati depositati e per visionare l’intero archivio è sufficiente cliccare su https://formulariuso.it/centri-di-riuso/montesilvano/

Formula Ambiente, che con Sapi a Montesilvano è incaricata della raccolta dei rifiuti e della gestione del Centro del Riuso, ha infatti creato un sito dedicato all’archiviazione dei materiali che sono arrivati al centro. Gli oggetti, fotografati e descritti, ora sono visibili da chiunque e basta un click per prenotarne il ritiro. «Con l’entrata a regime del centro del riuso si conclude un percorso per la prevenzione della produzione dei rifiuti», spiega il vice sindaco e assessore all’Igiene urbana Paolo Cilli, «contrastando così la cultura dell’usa e getta e sostenendo la diffusione di una cultura del riuso dei beni basata su principi di tutela ambientale e di solidarietà sociale. Il nuovo sito internet favorirà inoltre la promozione del reimpiego e il riutilizzo dei beni usati, prolungando il ciclo di vita oltre le necessità del primo utilizzatore, in modo da ridurre la quantità di rifiuti da avviare a trattamento e smaltimento».

Tra gli oggetti finora disponibili molti libri, accessori, abbigliamento e tantissimi libri nuovi e vintage. Il centro del riuso di via Nilo (zona Unicentro) a Montesilvano è aperto per il ritiro dei materiali prenotati il lunedì e giovedì dalle 15 alle 18 e il sabato dalle 9:30 alle 12:30 per la consegna il martedì dalle 15 alle 18, il mercoledì e il venerdì dalle 9:30 alle 12:30. Sia il ritiro che la consegna degli oggetti sono completamente gratuiti e consentiti solo agli abitanti di Montesilvano. Per il ritiro degli oggetti è necessaria la prenotazione attraverso il sito web.