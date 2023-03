Un milione e 200mila euro per la sistemazione degli argini del fiume Saline a Montesilvano

Sistemazione del corso d'acqua mediante ricalibratura delle sezioni di deflusso e costruzione di nuove arginature.

Questi gli interventi che verranno eseguiti dal genio civile sul fiume Saline a Montesilvano.

L'importo totale dei lavori è pari a un milione e 200mila euro.

Il finanziamento deriva dal governo. Infattti, su proposta del presidente della giunta regionale, Marco Marsilio, è stata deliberata la presa d’atto del decreto del presidente del consiglio dei ministri del 18 giugno 2021 che ha assegnato alla Regione Abruzzo l’importo di 8 milioni 35mila 250 euro per interventi volti alla messa in sicurezza del territorio in relazione al rischio idrogeologico. È stato, quindi approvato, l’elenco degli interventi proposti a finanziamento e valutati positivamente dalle competenti autorità di bacino distrettuali competenti sul territorio della regione Abruzzo (Appennino centrale ex autorità di bacino di rilievo nazionale del Tevere) e Appennino meridionale (ex autorità di bacino nazionale del Liri Garigliano Volturno). Il programma di interventi gode del sostegno finanziario garantito dalle risorse di provenienza statale, in particolare della presidenza del consiglio dei ministri-dipartimento Casa Italia, a valere sul cosiddetto fondo investimenti, destinato a interventi volti alla messa in sicurezza del Paese in relazione al rischio idrogeologico.

In tale ambito, in provincia di Pescara è previsto un intervento anche a Collecorvino, nella zona di Bivio Casone dove con mezzo milione di euro saranno eseguiti lavori di eliminazione delle criticità idrauliche e per il ripristino dell’officiosità idraulica del corso d’acqua mediante rettifiche arginali e costruzione di nuove arginature. Adeguamento e sistemazione opere di difesa esistenti.