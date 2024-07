Sinistra Italiana chiede un cambio di passo al Pd di Montesilvano

Sinistra Italiana chiede al Pd un cambio di passo a Montesilvano lasciando da parte gli egoismi e con lo scopo di ri-costruire un fronte di centrosinistra che sia realmente alternativo a Montesilvano, nel metodo e nel merito della visione politica, all’insegna del dialogo e della partecipazione.

Il circolo “D’Alberto” di Sinistra Italiana Montesilvano, promotore della lista Alleanza Verdi-Sinistra alle recenti elezioni comunali di Montesilvano, «contesta fortemente la condotta del Partito Democratico e del suo gruppo consiliare nella scelta di auto-attribuirsi tutti e due i principali ruoli di garanzia spettanti alle opposizioni: la vicepresidenza del consiglio comunale e la presidenza della commissione di Vigilanza», si legge in una nota.

«Abbiamo creduto nella spinta unitaria dell’area progressista montesilvanese su impulso di Fabrizio D’Addazio, che ha raccolto le macerie di un Pd quasi completamente assente nel corso della precedente consigliatura e nella cui assenza ha prosperato la coalizione di destra al potere da 15 anni in città», interviene il segretario cittadino di Sinistra Italiana, Emanuele Mancinelli, candidato come capolista alle amministrative di Montesilvano, «è solo grazie a civici, ambientalisti, 5Stelle e a noi della Sinistra se siamo riusciti a non fare peggio del 2019 e a rilanciare l’area politica di centro sinistra».

Sguardo al futuro, con un cambio di passo: «Solo mettendo da parte egoismo di bandiera e condividendo i ruoli d’opposizione», aggiunge il segretario cittadino Si, Mancinelli, «si potrà crescere tutti insieme e farci apprezzare dalla cittadinanza, conquistare la fiducia della gente ed accrescere le competenze dei principali attori della coalizione». Sinistra Italiana auspica un ravvedimento del Pd e dei suoi vertici provinciale e regionale per far ragionare i propri eletti a Montesilvano: «Chiediamo un gesto di buon senso e le dimissioni dal ruolo di presidente della commissione di Vigilanza appena assunto da Stefano Girosante e di procedere all’elezione di un nuovo presidente che sia rappresentante delle altre liste d’opposizione, che unitamente convergono con convinzione sul nome di Fabrizio D’Addazio».

«Si può avere una visione proprietaria del potere ma anche una visione proprietaria di chi è stato chiamato dall’elettorato a espletare il ruolo dell’opposizione in consiglio comunale», interviene Roberto Ettorre, segretario provinciale Sinistra Italiana Pescara, «auspichiamo che il Pd montesilvanese torni indietro sui suoi passi e con spirito collegiale accolga la richiesta di tutte le opposizioni di eleggere una figura di garanzia come Fabrizio D’Addazio a presidente della commissione di vigilanza».