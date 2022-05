Il sindaco di Montesilvano Ottavio De Martinis diventa un fumetto per 'Zagor'

Il sindaco di Montesilvano, Ottavio De Martinis, è diventato un fumetto per la nota rivista "Zagor", dell'editore Bonelli. Insieme a lui, si è trasformato in 'comic' anche lo storico e guida turistica Camillo Chiarieri. Ma come è nata questa idea?

È lo stesso De Martinis a spiegarlo su Facebook: "Nei miei sogni di ragazzino non avrei mai immaginato che un giorno, nelle vesti di trapper, avrei difeso un villaggio attaccato dagli indiani a fianco di Zagor, in assoluto il mio eroe preferito di allora. Ringrazio di cuore il disegnatore Fabrizio De Fabritiis, che nel numero di Zagor+ attualmente in edicola ha inserito me e Camillo Chiarieri nella storia da lui disegnata, a seguito dell'amicizia nata durante la passeggiata naturalistica alla scoperta delle colline montesilvanesi. Lo ringrazio di cuore".