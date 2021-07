Il sindaco di Montesilvano De Martinis incontra la sua collega di Riccione per un confronto sul turismo

Visita istituzionale del sindaco di Montesilvano, Ottavio De Martinis, a Riccione dove ha incontrato la sua collega Renata Tosi.

Insieme al primo cittadino montesilvanese il presidente di Sib Abruzzo, Riccardo Padovano e il consigliere comunale Valter Cozzi.

Nel corso della visita sono stati trattati diversi temi fondamentali per le due comunità, dal turismo ai parcheggi sul lungomare di Riccione, in particolare gli amministratori di Montesilvano hanno potuto constatare i modelli e le buone prassi adottati dalla nota località romagnola.

«Ringrazio il sindaco Tosi per l’accoglienza e l’ospitalità durante l’incontro», spiega De Martinis, «e per averci accompagnato a visitare la città. Abbiamo ragionato su alcune situazioni come i parcheggi sotterranei realizzati a Riccione, considerata tra le più importanti del nostro Paese per l’attività turistica, ricordo che ogni estate la città, che conta oltre 34mila abitanti, supera i 4 milioni e mezzo di presenze. Ci siamo dati appuntamento in autunno per una sua visita del sindaco a Montesilvano. È iniziato così un rapporto di scambio e collaborazione, che gioverà alla nostra città visto che Riccione è da tempo un’eccellenza per la promozione e l’organizzazione turistica».