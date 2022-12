Gli auguri del sindaco De Martinis e il bilancio del 2022: "Montesilvano è una città viva, nel 2023 cambierà volto grazie agli investimenti"

Una lunga lettera per tracciare un bilancio dell'anno che si avvia a conclusione, e per anticipare quali saranno le principali novità per il 2023 a Montesilvano. Il sindaco Ottavio De Martinis ha voluto fare il punto sul 2022 evidenziando come sia stato un anno importante, ricco dal punto di vista umano ed amministrativo, complimentandosi con i cittadini per il senso di comunità e la forza dimostrata non solo nel periodo pandemico ma soprattutto in questi ultimi dodici mesi, durante i quali è emersa una grande capacità di rialzarsi dalle difficoltà e addirittura migliorarsi.

"Perché se da un lato l’amministrazione ha messo in campo ogni energia e concretizzato azioni di rilancio, dall’altro ci sono state da parte vostra impegno e volontà di ripresa davvero fuori dal comune.

Nell’ultimo anno Montesilvano è stata una città estremamente vivace sotto tanti punti di vista. L’economia ha conosciuto un rilancio considerevole: la città è diventata ancor più il riferimento commerciale di un’area molto vasta, che abbraccia tutto l’entroterra pescarese della valle del Saline e del Tavo, con l’apertura di numerose nuove attività commerciali. Il tessuto urbano è stato oggetto di una massiccia riqualificazione di strade, parchi e giardini pubblici, servizi alla mobilità sostenibile come non accadeva da molti anni.

Per quanto riguarda il turismo balneare, la città ha raggiunto numeri da record con presenze che hanno superato quelle del 2019, rendendo Montesilvano una delle capitali più frequentate dell’estate adriatica. Un interesse a venire proprio qui per le vacanze stimolato non solo dal nostro mare, ma anche da una stagione ricca di eventi, spettacoli e concerti con artisti di grande richiamo, tanto che ad affollare Montesilvano nelle sere della stagione estiva sono accorse migliaia di persone anche dai centri vicini, inclusi molti abitanti del capoluogo."

Grazie al Palacongressi che ha ospitato fiere ed esposizioni, e grazie ai numerosi eventi sportivi negli impianti cittadini, Montesilvano ha gestito anche fuori stagione un numero importante di visitatori.

"L’amministrazione, supportata da una struttura comunale preparata e motivata, ha lavorato alacremente al fine di intercettare fondi nazionali e comunitari per 80.000.000,00 di Euro, dimostrando grandi capacità di programmazione e pianificazione, che a partire dal nuovo anno cambieranno ulteriormente il volto della città, accrescendo la sua vocazione turistica e rendendola un luogo estremamente gradevole nel quale vivere e trascorrervi le vacanze.

Tra gli interventi in programma il rifacimento del lungomare, la ristrutturazione a fini culturali di edifici storici come Villa Delfico e di strutture quali l’Auditorium di Montesilvano Colle, l’ammodernamento del Pala Dean Martin, la riqualificazione di strade importanti come via Vestina, corso Umberto e viale Europa, oltre a opere importanti e sostanziali sugli istituti scolastici cittadini.

La Montesilvano del futuro si appresta quindi a diventare una città nuova, dal punto di vista urbanistico, architettonico e culturale; si prepara a essere ancora più attrattiva per i turisti e visitatori, inclusiva, bella e facile da vivere per i residenti."

De Martinis dunque auspica che la nuova Montesilvano del 2023 sarà arricchiata da un forte senso di comunità e solidarietà reciproca, e dall'orgoglio per la propria identità:

"Con la certezza che tutti concorreremo al raggiungimento di questo traguardo, auguro a tutti voi una fine dell’anno ricolma d’affetti e un 2023 durante il quale poter realizzare tutti i vostri sogni."